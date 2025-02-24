В Киеве сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) пытались затолкать молодого человека в автомобиль. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Военкомам оказывали помощь полицейские. В происходящее у метро «Минская» вмешались прохожие, в итоге молодому человеку удалось уйти.

Накануне сообщалось, что сотрудники ТЦК принудительно отправили на фронт двух представителей канонической Украинской православной церкви. 20 февраля в Киеве военкомат задержал протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря, а за день до этого аналогичная ситуация произошла в Житомирской области, где был мобилизован местный священнослужитель.

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.