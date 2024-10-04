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В Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной

Times: тактика мобилизации становится грязной из-за отказа украинцев от призыва

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тактика мобилизации на Украине «становится грязнее», потому что уставшие от конфликта украинцы «отказываются» от нее. Об этом сообщает британская газета The Times.

В материале Times приводится рассказ Саши из Одессы, который был негоден к службе из-за заболевания почек, но однажды к нему пришла полиция и предупредила, что он будет оштрафован, если не явится в военкомат и не обновит документы. После этого он «сел в полицейскую машину и больше не вернулся».

«На следующий день он позвонил с чьего-то телефона и сказал нам, что уже находится на тренировочной базе в Киеве», — рассказал его сосед Геннадий. — Его обманули».

Такая тактика распространена в Одессе. Усилия по увеличению призыва в украинскую армию «становятся все более лживыми, принудительными и насильственными», пишет газета.

В статье также говорится о силовой мобилизации граждан в ходе уличных рейдов сотрудников военкоматов, которые порой перерастают в драки. В связи с этим украинцы постоянно отслеживают паблики о раздаче повесток, избегают мест возможного задержания и платят взятки. При этом большинство призывников — выходцы из сельской местности, так как горожанам легче откупиться.

«Это заметный сдвиг по сравнению с началом конфликта, когда сотни тысяч людей записывались в армию», — отмечает Times.

Украинские военкомы признают, что силовая мобилизация портит их имидж, но другим путем не могут достичь необходимых результатов. За невыполнение планов руководство угрожает им отправкой на фронт.

Накануне компания — разработчик БПЛА на Украине заявила, что военкомы украли ее инженера.

Ранее представитель ТЦК в Харькове назвал силовую мобилизацию мифом.

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