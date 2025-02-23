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На Украине мобилизовали двух священников УПЦ

«Страна.ua»: сотрудники украинских ТЦК мобилизовали двух священников УПЦ
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В последнюю неделю февраля сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины принудительно отправили на фронт двух представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua».

20 февраля в Киеве военкомат задержал протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. По данным источников, речь идет об Андрее Бацуле. Связь с ним прервана. Предположительно, он находится в учебном центре Вооруженных сил Украины.

Накануне, 19 февраля, аналогичная ситуация произошла в Житомирской области, где был мобилизован местный священнослужитель. Его также направили в учебную часть.

27 января сообщалось, что в Харьковской области сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря Украинской православной церкви и удерживают его без возможности встречи с адвокатом. Отмечается, что 44-летнего священнослужителя задержали в рясе и отправили на военно-врачебную комиссию, а затем вывезли в воинскую часть в Днепропетровской области.

Ранее на Украине возбудили дело против митрополита УПЦ за «оправдание РФ».

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