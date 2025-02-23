Вооруженные силы России ударили по складам ВСУ в пригороде Житомира. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, инцидент произошел в селе Черняхов рано утром 23 февраля. Взрыв слышали в районе складских помещений логистической компании, находящихся около железнодорожной станции «Горбаши».

ВСУ использовали эти склады для военных целей, отметил Лебедев. Он добавил, что была слышна и видна работа средств противовоздушной обороны, а также мощный взрыв.

Накануне Лебедев сообщал, что в Киеве и пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах. Подпольщик отметил, что прилет также был зафиксирован в районе железнодорожной станции Дарница.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в ночь на субботу нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины в Днепропетровске на востоке Украины. По словам Лебедева, удар разразился между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, где находятся «бывшие» военные склады. Он уточнил, что прилет вызвал детонацию снарядов. Точных данных о пораженной цели в пригороде Днепропетровска на данный момент нет.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.