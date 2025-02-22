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Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

Лебедев: ночью в Киеве и пригороде произошли взрывы на военных объектах
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В ночь на 22 февраля в Киеве и пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев и пригород за ночь получили четыре удара <...>, ходят слухи о взрывах в направлении Святошино. Там интересное место — аэродром и еще более интересное место — завод «Практика», на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные», — заявил он.

Лебедев отметил, что прилет также был зафиксирован в районе железнодорожной станции Дарница.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в ночь на субботу нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске на востоке Украины.

По словам Лебедева, удар разразился между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, где находятся «бывшие» военные склады. Он уточнил, что прилет вызвал детонацию снарядов. Точных данных о пораженной цели в пригороде Днепропетровска на данный момент нет.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.

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