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Российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки

Военкор Котенок: разведчики ВС РФ взяли бункер ВСУ в отсыпе карьера у Белогоровки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил, что российские разведчики смогли захватить бункер ВСУ в районе Белогоровки, который стал «костью в горле» у ВС РФ.

«Наши разведчики взяли бункер ВСУ в отсыпе мелового карьера, который был, как кость в горле у Белогоровки», — поделился военный корреспондент.

До этого аналитики украинского проекта Deep State сообщали, что российские войска близки к разрезанию «Андреевского мешка» в районе города Курахово.

В Telegram-канале Deep State также сообщается об ухудшении ситуации на плацдармах в районе Двухлетней и Новомлинска. По его информации, здесь армия РФ продвигается и продолжает закрепляться на местности.

В частности, ВС РФ увеличили контроль в направлении Фиголевки, подойдя на южные окраины села, а также заняли еще один район в Двухлетней.

15 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска успешно продавливают позиции Вооруженных сил Украины под Белогоровкой.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.

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