Российские военнослужащие в ночь на субботу нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске на востоке Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Днепропетровск прилетело в 00:50 (мск)... Прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся «бывшие» военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков», — заявил он.

По словам Лебедева, прилет вызвал детонацию снарядов. Точных данных о пораженной цели в пригороде Днепропетровска на данный момент нет.

До этого младший сержант ВС РФ Чыргал Ооржак практически в одиночку сорвал атаку диверсантов украинской армии, которые скрытно двигались в направлении российских позиций. По данным Минобороны, солдат первым заметил врага, доложил о его перемещениях командованию, а затем вступил в бой с солдатами ВСУ. В итоге украинские военные были вынуждены отступить с потерями.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.