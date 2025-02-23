Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы группировки войск «Запад» за сутки сбили 15 беспилотников ВСУ

Группировка «Запад» за сутки сбила снаряд HIMARS и 15 беспилотников ВСУ
close
Министерство обороны РФ

Средства ПВО группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также 15 беспилотных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате атаки БПЛА на данный момент нет.

22 февраля в период с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом. Тем вечером были сбиты два беспилотника над Тульской областью.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов.

Ранее сообщалось, что три дрона ВСУ атаковали Крым меньше чем за час.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами