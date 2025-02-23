Группировка «Запад» за сутки сбила снаряд HIMARS и 15 беспилотников ВСУ

Средства ПВО группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также 15 беспилотных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате атаки БПЛА на данный момент нет.

22 февраля в период с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом. Тем вечером были сбиты два беспилотника над Тульской областью.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов.

Ранее сообщалось, что три дрона ВСУ атаковали Крым меньше чем за час.