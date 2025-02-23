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Танкистов группировки «Центр» наградили орденом Мужества

Минобороны: танкистов группировки «Центр» наградили орденами
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Церемония награждения военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр» прошла в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость»», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы получили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV.

Один из военных Виталий Перевозчиков рассказал о том, что чувствует ответственность за себя и своих боевых товарищей. Мужчину наградили орденом Мужества.

До этого президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил бойцов СВО за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их. Российский лидер отметил, что служба в армии всегда пользовалась у россиян особым почетом.

Путин также пообещал уделить «серьезное внимание» соцобеспечению военных.

Ранее Путин обратился к бойцам СВО.

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