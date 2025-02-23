Путин обратился к бойцам СВО

Участники специальной военной операции (СВО) проявляют колоссальную силу духа и решимость побеждать. Об этом в видеообращении ко Дню защитника Отечества заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — заявил глава государства.

Верховный главнокомандующий добавил, что особые слова поздравления направлены российским солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции на Украине. Президент указал, что военнослужащие в зоне СВО, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, а также национальные интересы и будущее России.

Среди прочего российский лидер напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Путин отметил, что это было сделано «во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности», а также об эпохальной Победе, которую они подарили миру.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО. В ходе награждения глава Министерства обороны России отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту, в настоящее время судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.