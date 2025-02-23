Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обратился к бойцам СВО

Путин поблагодарил бойцов СВО за силу духа и решимость побеждать
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) проявляют колоссальную силу духа и решимость побеждать. Об этом в видеообращении ко Дню защитника Отечества заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — заявил глава государства.

Верховный главнокомандующий добавил, что особые слова поздравления направлены российским солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции на Украине. Президент указал, что военнослужащие в зоне СВО, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, а также национальные интересы и будущее России.

Среди прочего российский лидер напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Путин отметил, что это было сделано «во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности», а также об эпохальной Победе, которую они подарили миру.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО. В ходе награждения глава Министерства обороны России отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту, в настоящее время судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами