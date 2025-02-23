Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал уделить «серьезное внимание» соцобеспечению военных

Путин пообещал улучшить соцобеспечение военнослужащих
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В поздравлении по случаю 23 Февраля президент РФ Владимир Путин пообещал уделить «серьезное внимание» повышению уровня соцобеспечения ВС.

По словам политика, курс на развитие и укрепление ВС РФ продолжается.

«Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — сказал он и добавил, что при этом будет учтен и проанализирован опыт боевых действий в зоне конфликта.

До этого Путин назвал участников СВО главными героями Дня защитника Отечества. Он поблагодарил их за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их. Российский лидер отметил, что служба в армии всегда пользовалась у граждан РФ особым почетом и напомнил о некоторых военных победах страны, например, в Бородинском сражении, под Полтавой и на Куликовом поле.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что отмечают 23 февраля в России и мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами