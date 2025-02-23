Путин пообещал уделить «серьезное внимание» соцобеспечению военных

В поздравлении по случаю 23 Февраля президент РФ Владимир Путин пообещал уделить «серьезное внимание» повышению уровня соцобеспечения ВС.

По словам политика, курс на развитие и укрепление ВС РФ продолжается.

«Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — сказал он и добавил, что при этом будет учтен и проанализирован опыт боевых действий в зоне конфликта.

До этого Путин назвал участников СВО главными героями Дня защитника Отечества. Он поблагодарил их за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их. Российский лидер отметил, что служба в армии всегда пользовалась у граждан РФ особым почетом и напомнил о некоторых военных победах страны, например, в Бородинском сражении, под Полтавой и на Куликовом поле.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что отмечают 23 февраля в России и мире.