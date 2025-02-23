Путин назвал главных героев 23 Февраля

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции...Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества», — сказал глава государства.

Он поблагодарил бойцов СВО за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их. Российский лидер отметил, что служба в армии всегда пользовалась у россиян особым почетом, и напомнил о некоторых военных победах страны, например, в Бородинском сражении и на Куликовом поле.

Также Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ, которые тоже выдержали трудные испытания, и сказал, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен Годом защитника Отечества: это было сделано «во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности», а также об эпохальной Победе, которую они подарили миру.

Ранее мошенники нацелились на участников СВО в преддверии 23 Февраля.