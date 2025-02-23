СМИ сообщили о налете БПЛА на Киев

В Киеве второй раз за сутки произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги второй раз за сутки слышны взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Как утверждает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики, в городе зафиксированы прилеты беспилотников Shahed.

До этого стало известно о взрывах в двух городах на юге Украины — Одессе и Херсоне. При этом в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога. А накануне вечером украинские СМИ на основе данных из местных Telegram-каналов писали о взрывах в городе Славянск, находящемся в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в российском Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о сложной ситуации с газом.