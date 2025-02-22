В подконтрольном ВСУ Славянске произошли взрывы

В городе Славянске, который находится в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Славянске сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

В настоящее время в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области, а также в Харьковской и Сумской областях работают сирены воздушной тревоги.

До этого сообщалось, что в ночь на 22 февраля в Киеве и его пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах, включая аэродром и завод. Прилет также был зафиксирован в районе железнодорожной станции Дарница.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС.