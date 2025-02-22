На Украине заявили о сложной ситуации с газом из-за повреждения производственных мощностей

В компании «Нафтогаз Украины» заявили о непростой ситуации из-за повреждения производственных мощностей. Об этом заявил ее глава Роман Чумак, передает ТАСС.

«Ситуация непростая», — сказал он.

Чумак также заявил, что импортируемые Украиной объемы газа необходимы для сбалансирования газотранспортной системы и обеспечения всех потребителей.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогаз Украины» заявили о повреждении своих объектов.