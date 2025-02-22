В двух городах на юге Украины слышны взрывы

На юге Украины в Одессе и Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается, сейчас в некоторых областях республики действует воздушная тревога. Речь идет не только об Одесской области, но и о Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Вечером украинские СМИ на основе данных из местных пабликов писали о взрывах в городе Славянске, находящемся в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Два дня назад в Днепропетровской области на юго-востоке Украины два предприятия уже получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в российском Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о сложной ситуации с газом.