Белоусов поздравил Вооруженные силы России с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник Вооруженных Сил стал поистине всенародным», — заявил глава оборонного ведомства.

Белоусов также отметил, что праздник Дня защитника Отечества символизирует героическую историю России, а также ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за Родину. Министр обороны добавил, что в настоящее время подлинную отвагу и мужество демонстрируют участники специальной военной операции в ходе боевых действий.

Глава российского оборонного ведомства указал, что с особым чувством благодарности обращается к ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал им здоровья, долголетия и жизненных сил.

Кроме того, Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО. В ходе награждения глава Министерства обороны России отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту, в настоящее время «судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера».

Президент России Владимир Путин также поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России с Днем защитника Отечества. Российский лидер добавил, что участники специальной военной операции проявляют колоссальную силу духа и решимость побеждать.

Ранее Путин назвал главных героев 23 Февраля.