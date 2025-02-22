Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — заявил он.

Глава МО также вручил солдатам именное огнестрельное оружие в знак благодарности за победы на поле боя. Белоусов поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших достижений в военном деле.

После награждения глава ведомства провел встречу с награжденными солдатами, где уделил особое внимание теме развития социальной инфраструктуры в воинских частях.

В ходе награждения он отметил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту. По его словам, судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера.

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