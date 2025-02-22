Путину показали наконечник ракеты «Орешник»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сопоставимые с поверхностью Солнца. Презентация прошла на Форуме будущих технологий в рамках выставки инновационных разработок, передает РИА Новости.

Путин ранее отмечал, что боеголовки «Орешника» рассчитаны на экстремальные условия. Лихачев во время осмотра стенда госкорпорации показал главе государства деталь тактической ракеты.

«Температуры ближе к солнечным — около четырех тысяч градусов. Все это выдерживает. Вы упоминали «Орешник». Вот его наконечник», — обратился Лихачев к президенту, представив элемент ракеты.

Баллистический наконечник — компонент головной части ракеты, снижающий сопротивление воздуха при полёте. Его изготавливают из уникальных термостойких материалов.

Путин заявил, что система «Орешник» не могла быть создана раньше из-за отсутствия необходимых материалов, устойчивых к высоким температурам.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путину показали кролика с имплантированным сосудом.