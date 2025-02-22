Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину показали наконечник ракеты «Орешник»

Гендиректор «Росатома» Лихачев впервые показал наконечник боеголовки «Орешника»
close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сопоставимые с поверхностью Солнца. Презентация прошла на Форуме будущих технологий в рамках выставки инновационных разработок, передает РИА Новости.

Путин ранее отмечал, что боеголовки «Орешника» рассчитаны на экстремальные условия. Лихачев во время осмотра стенда госкорпорации показал главе государства деталь тактической ракеты.

«Температуры ближе к солнечным — около четырех тысяч градусов. Все это выдерживает. Вы упоминали «Орешник». Вот его наконечник», — обратился Лихачев к президенту, представив элемент ракеты.

Баллистический наконечник — компонент головной части ракеты, снижающий сопротивление воздуха при полёте. Его изготавливают из уникальных термостойких материалов.

Путин заявил, что система «Орешник» не могла быть создана раньше из-за отсутствия необходимых материалов, устойчивых к высоким температурам.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путину показали кролика с имплантированным сосудом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами