Путину показали кролика с имплантированным сосудом

На выставке Форума будущих технологий генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который был выращен учеными госкорпорации в биофабрикаторе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лихачева, этот кролик относится к породе «Советская шиншилла». Он заявил, что в бедренную артерию животного был вшит соответствующий сосуд.

«Уже больше месяца он жив, здоров и в общем достаточно упитан», — сказал гендиректор «Росатома», показывая главе государства кролика в вольере.

Он отметил, что функциональность импланта была полностью подтверждена в ходе исследований.

Лихачев также заявил, что в биофабрикаторе можно вырастить сосуд до 10 сантиметров. Ученые госкорпорации могут на основе микрофлюидного чипа следить за тем, как взаимодействуют друг с другом различные клетки, отвечающие за растяжение, сжатие и температурную реакцию. По словам главы «Росатома», прежде чем отправлять человека на Марс, можно отправить на эту планету такой микрочип, чтобы посмотреть, как он будет реагировать на марсианские условия.

«Или кролика», — подсказал ему российский лидер.

Лихачев согласился в этом с президентом.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский ученый рассказал, на что будут способны животные, которых подключат к ИИ.