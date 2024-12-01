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В ЦЕРН подтвердили отстранение российских ученых

ЦЕРН: российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах Европы

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CERN

Российские ученые потеряли доступ к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), которая находится в швейцарской Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя данной европейской организации Арно Марсолье.

По его словам, процесс передачи проектов от российских институтов был завершен к 1 декабря.

«Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили институты и продолжат работать с организацией», — отметил он.

Накануне стало известно, что ЦЕРН прекращает сотрудничество с Научно-исследовательскими институтами (НИИ) из России и Белоруссии. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко ранее заявил, что зарубежные ученые не хотели исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований, при голосовании не хватило одного голоса в пользу России.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией в области физики высоких энергий. В организацию входят 20 государств.

Ранее российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом».

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