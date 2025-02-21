Россия готова возобновить работу с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Ковальчук: РФ готова возобновить работу с ЦЕРН, но пока слишком много своих дел

Россия открыта для возобновления сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), но в данный момент у страны «много своих дел». Об этом заявил ТАСС президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы всегда готовы, но дело в том, что у нас сейчас слишком много своих дел. <…> Но мы приветствуем [международное научное] сотрудничество и будем стараться его сохранять и поддерживать», — сказал он на полях Форума будущих технологий.

ЦЕРН является самым крупным в мире центром исследований в области физики элементарных частиц. Он расположен частично на территории Швейцарии, частично Франции. Именно там находится Большой адронный коллайдер.

8 марта 2022 года организация приостановила для России статус наблюдателя из-за начала военной операции на Украине. В декабре 2023 года 24 страны-участницы ЦЕРН приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами. Спустя год МИД РФ сообщил о прекращении соглашения о сотрудничестве между Россией и научной организацией.

Ранее российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах Европы.