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Россия прекратила сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям

В МИД сообщили о прекращении соглашения о сотрудничестве между РФ и ЦЕРН

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Shutterstock

Действие соглашения о сотрудничестве между Россией и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) прекращено с 1 декабря. Сообщение МИД РФ об этом опубликовали на портале правовой информации.

«Прекращено действие Соглашения между правительством РФ и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В документе уточнили, что речь идет о взаимодействии в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса. Одновременно прекратили действие протокола к соглашению между правительством РФ и ЦЕРН. Эти документы были подписаны в апреле 2019 года в Женеве.

1 декабря стало известно, что российские ученые потеряли доступ к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом заявил официальный представитель данной европейской организации Арно Марсолье. По его словам, процесс передачи проектов от российских институтов был завершен к 1 декабря.

Ранее на Большом адронном коллайдере обнаружили новую античастицу.

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