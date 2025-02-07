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Украинский военэксперт рассказал о деморализующей силе «Орешника»

Украинский военэксперт Чмут заявил о деморализующей силе «Орешника»
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Повторное применение российской ракетной системы «Орешник» способно привести к полной деморализации общества Украины. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, его слова приводит «Военное дело».

«Если будет по три-пять прилетов в месяц, с которыми мы ничего не сможем сделать, даже один прилет — это очень деморализует население, подрывает веру», — сказал он.

В январе издание The National Interest сообщило, что российские гиперзвуковые ракеты «Орешник» обладают высокой точностью и способны нацеливаться на крупные объекты, такие как авианосцы, несмотря на их размеры и защитные системы.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что ВСУ не обладают возможностями для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник».

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.

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