ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 22 февраля

Израиль получил список заложников, которых освободят из сектора Газа 22 февраля в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Семьи заложников, включенных в список, были уведомлены», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в список заложников вошли шесть граждан Израиля.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

15 февраля ХАМАС освободил гражданина России и Израиля Александра Труфанова, которого удерживали в заложниках с октября 2023 года. В палестинской группировке заявляли, что решение о досрочном освобождении россиянина было принято в знак глубокого уважения к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа после окончания конфликта.