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ХАМАС предоставил Израилю новый список заложников

ХАМАС предоставил Израилю список заложников для освобождения
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Ramadan Abed/Reuters

Движение ХАМАС предоставило Израилю список заложников для освобождения 22 февраля. Об этом пишет ТАСС.

В него вошли шесть граждан Израиля. Среди них Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные 7 октября 2023 года, а также находящиеся в плену с 2014 и 2015 года соответственно Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид. За каждого мирного жителя Израиль освобождает 30 заключенных палестинцев, в том числе осужденных за терроризм.

В ночь на 21 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии после взрывов в автобусах.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.

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