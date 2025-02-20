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Украинские дроны атаковали город в Краснодарском крае

Mash: украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае
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Alina Smutko/Reuters

Украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, в городе работает система противовоздушной обороны — в небе были слышны три взрыва.

Днем 20 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки атаковали регион с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов.

19 февраля в Западно-Казахстанской области был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат. Как сообщило издание Orda.kz со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов и акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова, инцидент произошел вблизи поселка Уялы.

В ночь на 17 февраля украинские беспилотники совершили массированную атаку на Кубань. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в Ильском были повреждены дома. В них, в основном, выбило окна. Кроме того, пострадала женщина. В регионе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА был поврежден 51 дом.

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