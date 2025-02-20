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Более 90 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 90 дронами за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Колыхалино, Кукуевка и Соболевка нанесены удары 25 беспилотниками, 20 из которых были сбиты», — написал глава региона.

Гладков добавил, что за минувшие сутки 31 населенный пункт в семи районах Белгородской области попал под удар со стороны ВСУ, было выпущено 37 снарядов и совершены атаки с применением 92 беспилотников, 58 из которых были сбиты.

В результате атак в Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три мирных жителя. Двое мужчин в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщил глава региона.

Накануне украинские вооруженные силы с помощью 37 боеприпасов и 88 беспилотников атаковали семь районов Белгородской области.

Ранее ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области.

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