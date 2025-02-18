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Более 50 домов на Кубани нужно восстанавливать после атаки БПЛА

В Краснодарском крае 51 дом был поврежден в результате атаки беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Краснодарском крае в Славянском и Северском районах после атаки БПЛА был поврежден 51 дом. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, в Славянском районе в понедельник работали сотрудники МЧС, но наиболее пострадавший участок комиссия осмотрит 18 февраля.

Как уточняется, в поселке Ильский удалось посетить 46 домов, в которых живут 122 человека, и два нежилых объекта. Члены комиссии получили от жителей необходимые документы и зафиксировали повреждения. Власти помогут владельцам восстановить дома.

Прошлой ночью украинские беспилотники совершили массированную атаку на Кубань. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков дрона в Ильском были повреждены дома. В них, в основном, выбило окна. Кроме того, пострадала женщина. В регионе ввели локальный режим ЧС.

Ранее пожар после попытки атаки ВСУ на нефтезавод Кубани попал на видео.

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