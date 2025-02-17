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На Кубани ввели локальный режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В поселке Ильский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС
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Shutterstock

Власти Краснодарского края ввели локальный режим ЧС в поселке Ильский Северского района после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

По данным пресс-службы, соответствующие меры были приняты для помощи жителям в восстановлении поврежденных домов. Поручение о введении ЧС дал губернатор региона Вениамин Кондратьев. За работы по восстановлению имущества будет отвечать временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов.

«По результатам отработки заявок, поступивших от жителей, после атаки БПЛА обломками повреждены 15 домов. В трех из них серьезные повреждения — треснули стены и значительно разрушена кровля, жильцы этих домов переехали к родственникам», — говорится в сообщении.

В других зданиях повреждения менее значительные, в основном были выбиты окна. На данный момент причиненный ущерб фиксируют специалисты.

До этого сообщалось, что транспортировка нефти по системе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки. Отмечается, что на данный момент НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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