В Казахстане на границе с Россией упал беспилотник

На западе Казахстана на границе с Россией упал беспилотник

В Западно-Казахстанской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат. Как сообщило издание Orda.kz со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов и акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова, инцидент произошел вблизи поселка Уялы.

«В связи с обнаружением объекта, напоминающего БПЛА, департамент полиции региона совместно со специализированными службами проводит оперативные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

Поселок Уялы расположен примерно в 300 км от российских городов Волгограда, Астрахани и Саратова. В 250 км от населенного пункта находится российский военный полигон Капустин Яр, известный испытаниями баллистических ракет.

Отмечается, что длина обнаруженного дрона составляет 120 см, а его внешний вид соответствует характеристикам разведывательного БПЛА Crecerelle, производимого французской компанией Sagem. Найденный аппарат передан военным Казахстана и в настоящее время находится в Уральске — административном центре ЗКО.

18 февраля сообщалось, что объем транспортировки нефти из Казахстана через Россию сократится на 30% после атаки беспилотника на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

Ранее в МИД Казахстана высказались об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК.