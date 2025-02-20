Le Monde: Украина без помощи США продержится против России не более полугода

Украина без помощи Соединенных Штатов Америки продержится против России не более шести месяцев. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на бывшего заместителя главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

«Мы продержимся полгода. Европа не может заменить американскую помощь», — сказал он.

По данным издания, нынешних американских поставок хватит до середины лета или осени при условии их экономного использования. Le Monde подчеркнуло, что американская военная помощь Киеву имеет решающее значение для противовоздушной и противоракетной обороны Украины, состоящей в основном из систем Patriot.

В феврале в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что ни одно оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущества на поле боя.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.