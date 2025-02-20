Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украина без американской помощи продержится против РФ не более полугода

Le Monde: Украина без помощи США продержится против России не более полугода
close
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Украина без помощи Соединенных Штатов Америки продержится против России не более шести месяцев. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на бывшего заместителя главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

«Мы продержимся полгода. Европа не может заменить американскую помощь», — сказал он.

По данным издания, нынешних американских поставок хватит до середины лета или осени при условии их экономного использования. Le Monde подчеркнуло, что американская военная помощь Киеву имеет решающее значение для противовоздушной и противоракетной обороны Украины, состоящей в основном из систем Patriot.

В феврале в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что ни одно оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущества на поле боя.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами