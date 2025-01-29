США приостановили военную и экономическую помощь Украине

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке предоставления помощи зарубежным странам привело к остановке военной и экономической поддержки Украины со стороны Вашингтона. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Указ (Трампа. – прим. ред.), по-видимому, останавливает иностранное военное финансирование США для Украины, а также прямую двустороннюю экономическую помощь», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, приостановка предоставления зарубежной помощи Вашингтоном влияет на финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID).

WP напоминает, что USAID направило более $7,6 млрд в качестве гуманитарной и развивающей помощи Украине с 24 февраля 2022 года.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее сообщалось, что приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников.