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В «Азове» обматерили Маска

Начальник штаба «Азова» Кротевич обматерил предпринимателя Маска
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Кротевич в социальной сети X покрыл матом главу департамента государственной эффективности (DOGE) США и бизнесмена Илона Маска, а после удалил пост.

В посте украинский военный нецензурно высказался в адрес американского бизнесмена.

До этого Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за фотосессию в модном журнале во время конфликта. Фотосессию для пары Зеленских провела известный фотограф Анни Лейбовиц, обладательница Медали столетия Королевского фотографического общества в Лондоне, а также французского Ордена искусств и литературы.

Также Маск заявил, что украинский лидер не может представлять волю народа Украины. По его словам, Зеленский сможет рассчитывать на это только тогда, когда восстановит свободу прессы и прекратит отмену выборов на Украине.

Заявление Зеленского о том, что жители Украины против проведения выборов во время военного положения в стране, предприниматель назвал «смешными». Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее Маск согласился с тем, что Зеленский хочет денег, а не мира на Украине.

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