Президент Владимир Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.

По его словам, Зеленский сможет рассчитывать на это только тогда, когда восстановит свободу прессы и прекратит отмену выборов на Украине.

19 февраля Маск поддержал обвинения в уклонении Зеленского от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В тот же день Маск согласился с тем, что президенту Украины нужны лишь деньги, а не мир в стране.

Заявление Зеленского о том, что жители Украины против проведения выборов во время военного положения в стране, Маск назвал «смешными». Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее биограф Маска заявил, что мультимиллиардер сходит с ума и становится опасен для США.