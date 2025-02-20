Маск раскритиковал Зеленского за фотосессию в модном журнале во время конфликта

Маск обвинил Зеленского в том, что он снимается в журналах, пока молодежь гибнет

Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он снимается в журналах, пока молодежь гибнет в окопах. Соответствующее заявление Маск разместил на своей странице в социальной сети X.

«Он делал это, пока молодежь гибла в окопах на фронте», — прокомментировал Маск фотосессию Зеленского с женой Еленой для журнала Vogue, сделанную летом.

Фотосессию для пары Зеленских провела известный фотограф Анни Лейбовиц, обладательница Медали столетия Королевского фотографического общества в Лондоне, а также французского Ордена искусств и литературы.

До этого Маск заявил, что Зеленский не может представлять волю народа Украины.

Заявление Зеленского о том, что жители Украины против проведения выборов во время военного положения в стране, Маск назвал «смешными». Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее Маск заявил, что Зеленский убил американского журналиста.