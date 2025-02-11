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Маск резко раскритиковал заявление Зеленского об Украине

Маск раскритиковал Зеленского за заявление о том, что украинцы против выборов
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Amanda Perobelli/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что жители Украины против проведения выборов во время военного положения в стране, смешны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

9 февраля Зеленский в интервью ITV News отмечал, что не боится президентских выборов на Украине, однако, по его мнению, украинцы против их проведения во время военных действий.

«Конечно», — иронично прокомментировал соответствующее заявление Зеленского Маск.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией». На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным.

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