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В Курской области сообщили о поджогах травы ВСУ в приграничье

Хинштейн: ВСУ намеренно поджигают сухую траву в приграничье Курской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно поджигают сухую траву в приграничье региона.

По словам Хинштейна, вместе с заместителем главы МЧС России генерал-полковником Ильей Денисовым он обсудил подготовку к тушению не только лесных, но и ландшафтных пожаров в Курской области, поскольку «в нынешних условиях это особенно важно».

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также российский лидер отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины.

20 февраля военкор Семен Пегов писал в своем Telegram-канале, что ВСУ могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях. По словам Пегова, об этом свидетельствует активизация разведки Украины и скопления резервов противника в Сумской области.

Ранее в Генштабе рассказали, сколько территорий освобождено в Курской области.

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