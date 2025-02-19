Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Также российский лидер отметил, что бойцы 710-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины. По его словам, такая же обстановка на всей линии боевого соприкосновения.

В декабре прошлого года Путин заявил, что боеготовность ВС России находится на самом высоком месте в мире. По его словам, успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Также президент России заявил, что военные ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, куда отходят. Путин отметил, что Вооруженные силы России продвигаются вперед, тогда как личный состав и техника украинской армии истощаются.

Ранее Путин заявил об увеличении численности ВС РФ из-за «обстоятельств».