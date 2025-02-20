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Военкор сообщил, что ВСУ могут прорваться в Брянскую и Курскую области

Военкор Пегов: армия Украины может готовить прорыв в Брянскую и Курскую области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Семен Пегов.

«С Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории», — написал он.

По словам Пегова, об этом свидетельствует активизация разведки Украины и скопления резервов противника в Сумской области.

Военкор отмечает, что также допускается возможность прорыва в Брянской области. Для предотвращения этого российские военнослужащие ведут подготовку и проводят необходимые мероприятия для защиты российской территории.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также российский лидер отметил, что бойцы 710-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины.

Ранее в Генштабе рассказали, сколько территорий освобождено в Курской области.

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