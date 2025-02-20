Над двумя регионами России за ночь сбили четыре украинских дрона

Минобороны: за ночь над Крымом и Брянской областью сбили четыре беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, три дрона ликвидировали над территорией республики Крым и один — над Брянской областью.

Вечером 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали при помощи беспилотника служебный автобус в селе Колыхалино. В результате атаки пострадал мужчина — его не удалось спасти. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ранениями головы и руки.

Днем Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель.

В тот же день украинская армия нанесла удар по таможенному пункту Новые Юрковичи в Брянской области. Три человека получили ранения. Их доставили в брянскую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи в Запорожской области.