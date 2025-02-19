Два беспилотника ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

Хинштейн: в Рыльске поврежден силовой кабель при атаке БПЛА на электроподстанцию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками электроподстанцию в Рыльске, в результате чего был поврежден силовой кабель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио главы региона отметил, что на месте аварии уже работают аварийные службы. По данным главы района, электричество в населенном пункте восстановлено.

«Враг продолжает наносить подлые удары по мирным объектам и запугивать мирное население. Убедительно прошу всех жителей сохранять бдительность и быть предельно осторожными!» — написал Хинштейн.

17 февраля Хинштейн сообщил, что украинская армия атаковала село Крупец Рыльского района в Курской области. По его словам, под удар попала школа. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, поскольку учеников до этого отправили на удаленку.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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