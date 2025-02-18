Дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи

В Запорожской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на припаркованные автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник осуществил сброс с БПЛА по припаркованным гражданским автомобилям. Пострадала медработник скорой помощи — девушка 1990 года рождения. По предварительной информации, она получила контузию и госпитализирована в Васильевскую больницу», — написал он в посте.

Губернатор отметил, что девушке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На опубликованных кадрах также видно, что в результате удара дрона сильно пострадал легковой автомобиль.

До этого в Белгородской области местные жители подожгли автомобиль и инсценировали атаку дрона на него, чтобы получить компенсацию.

Губернатор рассказал, что свидетелями инцидента в Волоконовском районе стали сотрудники управления региональной безопасности. Они увидели горящий автомобиль и подъехали к нему для оказания помощи. Чиновники увидели у машины трех человек. Один из них держал в руках похожий на беспилотник предмет, который бросил в машину.

Ранее в Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового авто.