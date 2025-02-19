ВСУ атаковали последний пункт обмена пленными между Россией и Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по последнему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной», — сообщил источник.

По данным источника, две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Три человека получили ранения. Их доставили в брянскую больницу для оказания медицинской помощи.

19 февраля также сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранения получил местный житель.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ с помощью 37 боеприпасов и 88 беспилотников атаковали семь районов Белгородской области за сутки. Так, в Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атаке, в ходе которой бойцы ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов и один беспилотник.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи.