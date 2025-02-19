Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника служебный автобус в селе Колыхалино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в результате случившегося пострадал мужчина, который получил несовместимые с жизнью травмы. Еще одну женщину увезли в больницу с ранениями головы и руки.

19 февраля сообщалось, что украинская армия нанесла удар по таможенному пункту Новые Юрковичи в Брянской области. Три человека получили ранения. Их доставили в брянскую больницу для оказания медицинской помощи.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ с помощью 37 боеприпасов и 88 беспилотников атаковала семь районов Белгородской области за сутки. Так, в Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атаке, в ходе которой бойцы ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов и один беспилотник. В Грайворонском муниципальном округе зафиксировали прилеты 11 снарядов и пяти БПЛА. Последствий нет.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи в Запорожской области.