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В Самарской области прозвучала воздушная тревога

МЧС: сигнал воздушной тревоги звучит в Самарской области из-за налета БПЛА
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Сигнал воздушной тревоги звучит в Самарской области из-за налета БПЛА. Сообщение об этом появилось в специализированном приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — указано в сообщении.

Других сообщений о ситуации пока не поступало.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о том, что ряд взрывов произошел в Киеве.

Также взрывы звучали в Одессе, в районе порта и нефтебазы — источники «Военного обозревателя» сообщали, что было не менее четырех взрывов.

Вечером 19 февраля украинские СМИ сообщали о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе. До этого в городе после взрывов были зафиксированы перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.

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