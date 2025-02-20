В Самарской области прозвучала воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги звучит в Самарской области из-за налета БПЛА. Сообщение об этом появилось в специализированном приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — указано в сообщении.

Других сообщений о ситуации пока не поступало.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о том, что ряд взрывов произошел в Киеве.

Также взрывы звучали в Одессе, в районе порта и нефтебазы — источники «Военного обозревателя» сообщали, что было не менее четырех взрывов.

Вечером 19 февраля украинские СМИ сообщали о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе. До этого в городе после взрывов были зафиксированы перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.