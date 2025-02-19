Медведев посетил Казанский пороховой завод

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил визит на Казанский пороховой завод, где осмотрел производство и провел выездное совещание, посвященное наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кадры с заседания и осмотра производства были размещены на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с вами продолжим рассматривать реализацию инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса», — сказал зампред Совбеза на совещании.

Он отметил, что государство выделило на это очень значительные ресурсы. Медведев напомнил, что уже посещал предприятие с делегацией.

«Серьезные изменения видны: прямо на стройке были тогда, а сейчас это уже корпуса, отдельные цеха», — заявил он.

По словам зампреда Совбеза, на заводе осуществляется масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. На предприятии были введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для разных видов вооружений, добавил он.

В октябре 2024 года Путин заявил, что опыт бойцов Вооруженных сил РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России стали основой успехов российской армии.

В августе прошлого года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сказал, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. По его словам, российский ОПК доказал, что способен решать самые сложные задачи.

Ранее Путин назвал «народный ОПК» серьезной отраслью.