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Медведев посетил Казанский пороховой завод

Медведев побывал на Казанском пороховом заводе, где провел выездное совещание

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил визит на Казанский пороховой завод, где осмотрел производство и провел выездное совещание, посвященное наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кадры с заседания и осмотра производства были размещены на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с вами продолжим рассматривать реализацию инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса», — сказал зампред Совбеза на совещании.

Он отметил, что государство выделило на это очень значительные ресурсы. Медведев напомнил, что уже посещал предприятие с делегацией.

«Серьезные изменения видны: прямо на стройке были тогда, а сейчас это уже корпуса, отдельные цеха», — заявил он.

По словам зампреда Совбеза, на заводе осуществляется масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. На предприятии были введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для разных видов вооружений, добавил он.

В октябре 2024 года Путин заявил, что опыт бойцов Вооруженных сил РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России стали основой успехов российской армии.

В августе прошлого года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сказал, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. По его словам, российский ОПК доказал, что способен решать самые сложные задачи.

Ранее Путин назвал «народный ОПК» серьезной отраслью.

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