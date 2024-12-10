Путин назвал народный ОПК серьезной отраслью

«Народный ОПК» (оборонно-промышленный комплекс) стал серьезной отраслью. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает сайт Кремля.

Он подчеркнул важность работы Совета в контакте с Общественной палатой, волонтерскими организациями, с Фондом «Защитники Отечества».

По словам российского лидера, члены организации помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом, многое делают для обеспечения бойцов на передовой, в том числе продукцией так называемого «Народного ОПК».

«Я уже говорил, что он стал серьезной отраслью — и нам надо активно задействовать его ресурсы», — сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проводит ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы СПЧ в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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