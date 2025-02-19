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Путин оценил работу военкоров в зоне СВО

Путин поблагодарил российских военкоров за объективность и героизм
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Военные корреспонденты героически выполняют свой долг и объективно информируют общественность о происходящем на фронте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода, пишет РИА Новости.

«Военные корреспонденты — ваши коллеги, люди чрезвычайно информированные, мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, свой долг и гражданский, и профессиональный, объективно информируют общественность России, да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения», — высказался Путин.

В прошлом году Владимир Путин присвоил звание Героя России раненному в Курской области военкору Евгению Поддубному. Журналиста наградили за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Поддубный работал в Курской области с первых дней вторжения украинской армии и был ранен 7 августа. Сообщалось, что вражеский дрон-камикадзе атаковал автомобиль съемочной группы, когда он был в районе города Суджа. После ранения военкор смог выйти на дорогу и остановить встречную машину. Водитель и пассажир оказали ему первую помощь и помогли добраться до волонтеров. 13 сентября Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. На данный момент журналист вновь находится в зоне боевых действий и продолжает информировать россиян о ситуации в Курской области.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.

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