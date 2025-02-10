Поддубный заявил об ошеломительных для Украины потерях в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Только по официальным данным, за время, что идут бои на Курском направлении противник потерял без малого 60 тысяч человек. Западу конечно на эти данные начхать. Там, если и пекутся о чем-то, то об ущербе материальном. Переводя число уничтоженной военной техники в денежный эквивалент», — написал журналист (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Несколькими часами ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ не смогут организовать еще одно наступление в Курской области, несмотря на стягивание войск в Суджанском районе региона. По его словам, украинская армия не располагает необходимыми для этого ресурсами.

6 февраля в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области. В ведомстве заявили, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.